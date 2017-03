Wangari Maathai. Con gli alberi verso il Premio Nobel

Wangari Maathai ha 64 anni, si è laureata in biologia negli Usa e in seguito è diventata direttrice della facoltà di veterinaria all'Università di Nairobi. Ha cominciato ad occuparsi di problematiche sociali-ambientali a partire dal 1970, quando il suo marito si era candidato per le elezioni parlamentari. Da questo interesse è nata presto un'organizzazione popolare incentrata sull'idea di procurare lavoro alle persone povere migliorando e conservando le risorse dell'ambiente circostante. Maathai ha intensificato questo suo impegno diventando co-fondatrice, insieme al "National Council of Women of Kenya", di "Green Belt" (cintura verde), un movimento che ha due finalità: dare lavoro alle donne povere favorendo così un miglioramento del loro immagine; migliorare l'ambiente piantando alberi in zone che sono a rischio di desertificazione. Infatti, in Africa, grazie alle attività di Green Belt, sono stati piantati dal 1977 in poi dai 25 alle 30 milioni di alberi.