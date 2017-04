Wedding dog sitter, quando il cane viene al tuo matrimonio

Il migliore amico dell’uomo non può essere dimenticato in un’occasione importante come quella del matrimonio. A questo ha pensato Elisa Guidarelli, giovane imprenditrice italiana, con la creazione di Wedding dog sitter (Wds), un’agenzia matrimoniale che fornisce, prima in Italia, un servizio professionale di dog sitting per cerimonie. “L’agenzia nasce nel 2010 – racconta ora Guidarelli – e ha mosso i primi passi come startup, affermandosi però, in soli sette anni, come agenzia leader nel settore”. Non solo. Wds è anche la prima ad avere aperto una catena di franchising nel nostro paese con filiali in Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Liguria.

Matrimonio a quattro zampe

Un matrimonio a misura di cane

Gli sposi possono anche scegliere di farsi portare le fedi dal proprio cane