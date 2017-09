Wilco: no alla legge pro-discriminazione lgbt in Indiana

Lunedì scorso i Wilco, gruppo alternative rock di Chicago, hanno cancellato il loro concerto previsto per il prossimo 7 maggio a Indianapolis, nello stato dell’Indiana, tramite un secco annuncio sulla loro pagina Facebook. Il messaggio spiega come la decisione sia stata presa in segno di protesta contro la legge SB 101 - o Religious Freedom Restoration Act (Rfra) - firmata il 26 marzo scorso da Mike Pence, governatore dell’Indiana e possibile candidato repubblicano alle prossime presidenziali americane. In teoria l’indiana Religious Freedom Act è stata instituita per proteggere la libertà religiosa in linea con il primo emendamento della costituzione statunitense: la nuova legge, infatti, prevede che lo stato non possa restringere l’esercizio della libertà religiosa dei singoli cittadini e la amplia anche alle istituzioni religiose, alle associazioni e agli esercizi commerciali. In pratica, d’ora in poi, un’attività commerciale protrà rifiutarsi di servire un determinato individuo la cui condotta possa essere ritenuta offensiva per la propria religione, senza incorrere nell'accusa di discriminazione. Secondo molte associazioni per i diritti civili il provvedimento discriminirebbe, in primis, gli omosessuali: i matrimoni tra individui dello stesso sesso sono ammessi in Indiana dallo scorso anno e la nuova legge potrebbe rendere legale il rifiuto di servire un omosessuale da parte di un fiorista o di un ristoratore.

Washington Post