Wild Rose, il fiore della rosa canina

Wild Rose, il fiore di Bach per gli apatici, gli indifferenti e i rassegnati

Stati d'animo per cui è indicata la Wild Rose

La personalità Wild Rose ha raggiunto l'intima convinzione che per lei non c'è a da fare e non si dà minimamente la pena di fare qualcosa per cambiare. La sua indifferenza è totale. Se si ammala sembra che la guarigione non rivesta alcuna importanza ai suoi occhi. a interessa la persona Wild Rose, niente la entusiasma; non prova piacere in nessuna cosa, è sempre spenta. Accetta tutto con fatalismo, con noia interiore, con un senso di vuoto e inutilità. Di frequente non si compiange neppure, tanto è il senso di futilità e di rinuncia che prova.involuzione.

Come si riconosce una persona dalla personalità “Wild Rose”