Willie Johnson, Skip James, J.B. Lenoir L'anima di un uomo La pellicola fa parte di un progetto guidato da Martin Scorsese di 7 film dedicati al Blues nell'anno (il 2003) che il Senato americano ha deciso di dedicare alla "musica del diavolo". Blind Willie Johnson: classe 1902, negro del Texas, cieco dall'età di 7 anni (la matrigna gli gettò un acido negli occhi per vendicarsi del padre). Fu un musicista di strada (l'unico modo di guadagnarsi la vita) e un virtuoso della tecnica "bottleneck". Iniziò la carriera cantando Gospel, la sua voce era unica, un po' rauca ma potente. Pare che una volta venne arrestato per aver incitato a uno sciopero semplicemente stando in piedi di fronte agli uffici doganali di New Orleans cantando un blues a botta e risposta con la folla. Le sue registrazioni datano fine anni Venti, poi venne la Grande Depressione e Blind Willie Johnson non incise più a continuando ad esibirsi come artista di strada. Morì nel 1947. Skip James: classe 1902, negro del Delta del Mississippi, una delle aree più depresse degli Stati Uniti. La sua voce è acuta e altamente drammatica, come le sue canzoni, suonate con una tecnica davvero particolare. Nel 1931 incise 26 brani per la neonata Paramount (allora era ancora un mobilificio) in cambio del rimborso del biglietto del treno e di un compenso di 40 dollari. Poi scomparve per oltre trent'anni. Nel 1964 tre ricercatori di musica folk (tra i quali Henry Vestin dei Canned Heat) lo andarono a ripescare in un ospedale e lo fecero salire sul palco del Newport Folk Festival. Negli ultimi 5 anni della sua vita Skip James ebbe finalmente una parte del successo che meritava e riuscì a incidere nuovamente il suo repertorio con tecniche moderne e una voce immutata. JB Lenoir: classe 1929, negro del Mississippi. Più giovane degli altri due, come Skip James anch'egli cantava con una voce molto acuta. Rispetto agli altri due però era più uomo di spettacolo e contemporaneamente molto più politico nei suoi testi. Iniziò con un Korea Blues che nel 1951, in un'America che stava entrando nel Maccartismo, lo schierò subito sul versante anti-militarista, così come, negli anni '60, fece Vietnam Blues. Altri temi toccati da JB Lenoir furono il razzismo del Sud degli Stati Uniti (Alabama Blues, disco che non venne stampato negli Stati Uniti) fino a citare esplicitamente il Presidente in Eisenhower Blues (brano che gli valse l'intervento dell'FBI per farlo ritirare dal mercato). JB Lenoir morì prematuramente nel 1967 per le conseguenze di un incidente stradale sottovalutato dai medici. Pochi mesi dopo il bluesman inglese John Mayall gli dedicò una canzone, contribuendo in parte a restituire a JB Lenoir la fama che meritava.