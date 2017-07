Willie Nelson, Wynton Marsalis, Norah Jones – Here We Go Again. Celebrating The Genius Of Ray Charles

Dopo il successo del concerto tenuto al Lincoln Center di New York nel 2007 e del conseguente album dal vivo Two Men With The Blues, nel febbraio 2009 Willie Nelson e Wynton Marsalis si sono dati nuovamente appuntamento per due serate di grande musica in cui hanno reso omaggio al genio di Ray Charles, questa volta in compagnia di Norah Jones. Da una delle due date è stato tratto il dvd Willie Nelson & Wynton Marsalis Play The Music Of Ray Charles (2009), pubblicato da A&E - Jazz At Lincoln Center Production. Ora invece, Blue Note ed Emi danno alle stampe il cd Here We Go Again - Celebrating The Genius Of Ray Charles: gran parte dei brani sono gli stessi che appaiono nel dvd, ma pare che alcuni siano stati tratti dall'altra data. Comunque sia, cambia il formato ma resta la grande musica. «Registrando I Can't Stop Loving You, Ray Charles ha contribuito più di chiunque altro allo sviluppo della musica country», racconta Nelson. «Nei primi anni 50 gli artisti potevano essere influenzati da qualunque tipo di musica», continua Marsalis. «Poi si è cominciato a creare tutta una serie di categorie. Oggi è difficile recuperare un approccio musicale così libero e privo di pregiudizi, ma Ray Charles e Willie Nelson sono riusciti a reinterpretare la canzone popolare americana con grande autorità. Questo è il tesoro che stiamo cercando di recuperare». Nelson canta Hallelujah I Love Her So come se non avesse fatto altro in tutta la vita e il country si mescola al soul, al rhythm & blues, al jazz e chi più ne ha più ne metta, dando vita a un vero e proprio melting pot musicale. Ognuno porta in dote la propria arte, pronto a metterla a disposizione degli altri, perché ha la certezza che verrà arricchita da questo intenso scambio culturale. Ecco allora che la sensuale voce di Norah Jones acquista una grinta inaspettata in Come Rain Or Come Shine, mentre la tromba di Wynton Marsalis attraversa Hit The Road Jack come una scarica elettrica. «Ti trovi a suonare con diversi musicisti e non hai idea di cosa succederà», racconta Norah, «ma sei sicura che sarà tutto molto spontaneo e divertente. È il miglior modo di fare musica». Il superclassico I'm Moving On è un treno lanciato a folle velocità sulle rotaie del latin jazz che sbuffa assoli a profusione, Busted è intrisa di soul e gospel, mentre What'd I Say segue la strada tracciata da Ray Charles, con i nostri tre eroi a dividersi le strofe per più di 6 minuti di puro divertimento. «Non lo facciamo per i soldi o per la pubblicità», ci tiene a precisare Marsalis. «Il nostro mondo gira intorno alla musica. Non è un progetto al quale stiamo lavorando, è la nostra vita». Massimiliano Spada