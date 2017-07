Women of the World Acoustic – AA VV

Women of the World Acoustic - AA VV Intrecci di voci e strumenti da ogni parte del mondo per questa raccolta al femminile della Putumayo, etichetta americana specializzata in compilation di musica dal mondo. Dalle armonie folk delle canadesi Wailin? Jennys ai melismi (associazioni di una sola sillaba ad un gruppo di note ad altezze diverse) algerini di Mona Boutchenak, la raccolta è solare e rilassante. Una curiosa rivelazione sono le canzoni latine della ceca Marta Topferova (residente a New York) e accattivante è anche la melodia greca di Anastasia Moutsatsou. Si spazia comunque dall?africana Kaïssa alla capoverdiana Lura fino alle dive latinoamericane Marta Gómez e Luca Mundaca. Non manca una nutrita pattuglia europea con l?islandese Emiliana Torrini (oriunda italiana), la francese Sandrine Kiberlain e la croata Tamara Obrovac (che canta in istriano). CV