World Hits – AA VV

World Hits - AA VV Se non vi piace nemmeno questo cd allora il vostro è un caso patologico. Sì perché la Putumayo ha fatto una cosa molto semplice: ha raccolto 11 hit di tutti i tempi, ovvero canzoni che sono andate in classifica in tutto il mondo pur non provenendo direttamente da Stati Uniti e Inghilterra. Certo, non è un album per puristi della musica etnica, ma come non apprezzare l?accoppiata tra Mick Jagger e Peter Tosh, la chitarra di Carlos Santana, la makossa africana di Manu Dibango o addirittura la provocante Lambada? A proposito, lo sapete che quel pezzo che i francesi Kaoma portarono al successo nel 1989 è in realtà arrangiato sulla melodia di un brano boliviano originariamente suonato con il flauto di Pan? That?s the world!