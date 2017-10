Il Wwf per un’Europa solo rinnovabile

Lo European policy office del Wwf ha pubblicato un nuovo studio dal titolo "Putting the EU on track for 100% renewable energy" che conferma l'ipotesi avanzata un anno fa: produrre energia solo grazie alle rinnovabili all'interno dell'Unione europea sarà possibile in meno di 40 anni. Per raggiungere questo traguardo, il rapporto pone una tappa intermedia: il 2030, anno entro cui sarà necessario aver ridotto del 38 per cento i consumi di energia, aver coperto almeno il 40 per cento delle fabbisogno con le rinnovabili e, quindi, essere sulla strada giusta per dimezzare le emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 1990. Raggiungere questi obiettivi, infatti, vuol dire anche tagliare le spese per l'acquisto di combustibili fossili, i maggiori responsabili dell'aumento della CO2 in atmosfera, di 573 miliardi di euro e ridurre la dipendenza energetica dei paesi che fanno parte dell'Ue. "Migliorare gli obiettivi energetici e climatici dell'Europa per il 2020 introducendo un pacchetto di misure ambizioso per il dopo 2020 è vantaggioso per tutti. Non solo aiuterebbe a ridurre l'impatto del cambiamento climatico, inclusi i costi per la salute e la protezione dell'ambiente, ma aiuterebbe anche a creare oltre 5 milioni di posti di lavoro, dando una spinta forte all'economia", ha dichiarato Jason Anderson, capo del settore clima e energia dello European policy office del Wwf. La rinnovata pressione su questo tema da parte del Wwf arriva in un momento in cui i cittadini sono sempre più consapevoli e la Commissione europea sta mettendo mano alla strategia energetica prevista dal pacchetto 20-20-20, cercando di fissare obiettivi di riduzione delle emissioni più ambiziosi per il secondo periodo di impegni del Protocollo di Kyoto, in vigore da gennaio.