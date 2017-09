Yamaha Ec-03, un grillo elettrico

La casa dei tre diapason ha deciso di mettere in commercio il modello presentato in anteprima al salone della moto di Milano del 2010. Il motore dello Yamaha EC-03 è integrato nel mozzo della ruota, e la trasmissione diretta minimizza le perdite di potenza. Un microprocessore calcola momento per momento l'erogazione di potenza ideale e c'è anche un sistema per l'autodiagnosi, Ymcs, per cui batteria, controller, caricatore e sistemi di misurazione si scambiano costantemente dati sul funzionamento del mezzo. La batteria al litio è prodotta da Sanyo, colosso affiliato alla Panasonic. Si ricarica in sei ore a un costo di 15 centesimi di euro, con un'autonomia poi di 43 chilometri dichiarati, a 30 chilometri all'ora. E' prenotabile - esclusivamente in due colorazioni, "white" e "brown" - attraverso il sito www.yamaha-motor.it. Luci. Per il peso contenuto di soli 56 kg e il suo metro e mezzo di lunghezza e il suo nitore (niente gas di scarico), Yamaha EC-03 può addirittura essere portato a casa o in ufficio (nel senso, proprio portato dentro le stanze), ed è praticissimo perché si ricarica facilmente attraverso una normale presa di corrente domestica Schuko (quella rotonda, degli elettrodomestici). Ombre. Con la sua limitata autonomia, che diminuisce certo nei parti e riparti obbligati del traffico cittadino, e i suoi due freni a tamburo da bicicletta, non ambisce a sostituire l'auto o la moto, bensì a creare una nuova nicchia, una comoda alternativa per i tragitti di piccolo cabotaggio. Però, intelligente.