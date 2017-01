Yin e Yang, l’amore universale

Amore, l'amore è universale. Dall'amore per la vita, per il pianeta, per un'idea, all'amore dell'amore, al piacere di amare, di essere amati, di lasciarsi amare. È il sentimento che dovrebbe e potrebbe accompagnare ogni nostra azione e pensiero, è la cosa più naturale ma è anche la più difficile. Perché l'amore è frutto di crescita interiore, del saper coltivare le qualità della mente e del cuore e del saperle offrirle agli altri.

passione