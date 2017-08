Schiena flessibile con lo yoga

La schiena è l'albero della nostra struttura fisica ed è importante che sia forte e flessibile per mantenerci in salute, vitali e in forma. Inoltre, un portamento armonioso ed allungato del dorso sono anche sinonimi di relativo atteggiamento verso la vita. Inizialmente difficili, soprattutto per le persone che conducono una vita sedentaria, o di natura molto rigida, queste asana praticate con perseveranza portano ad una gentile e progressiva apertura dell'individuo. Cominceranno a sciogliersi irrigidimenti e contratture muscolari, e pian piano anche nodi emotivi correlati. Nella pratica delle asana: particolare attenzione va dedicata all' ascolto profondo del tuo corpo, porta d'ingresso alla tua anima. Non cercare il successo nella performance fisica, concentrati sul fluire del respiro che e' lo spirito della postura e regola la tua stabilità interna ed esterna . Pazienza, ascolto e umiltà sono molto piu' importanti della prestazione fisica e del risultato. Una postura bilanciata ci insegna a rimanere in equanimità e a portar luce sul nostro cammino spirituale. Annabella Cremonte