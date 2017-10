Squilibrio di tensione

Lo squilibrio che viene a crearsi nello stato di tensione può generare problemi funzionali e portare ad uno stato di coscienza disturbato. Per facilitare il recupero dello stato di equilibrio di base, il dottor Bhole, medico, fisiologo indiano nel 1973 ha elaborato lo yoga-terapia, un metodo che a partire da basi mediche, utilizza esercizi di allungamento da compiere senza sforzo che agiscono sui diversi gruppi muscolari in tensione. Lo yoga terapia si propone come pratica individualizzata anziché di gruppo. Il lavoro inizia con la diagnosi Yogica, un sistema che permette di verificare in modo dettagliato il tipo di schema respiratorio individuale e l'eventuale influenza che esso esercita sullo stato di salute dell'individuo. La percezione degli squilibri presenti da parte del praticante e una corretta pratica di alcune asana di base portano a rimuovere le tensioni e i blocchi che impediscono una corretta respirazione e aiutano a ripristinare e mantenere costante quello stato di equilibrio di base (presente nella situazione di riposo psicofisiologico) che nel linguaggio medico è riconosciuto come stato metabolico di base e nello yoga si esprime con il termine samadhi. Attraverso lo yoga terapia il praticante ha modo di sperimentare, misurare in diretta la funzione respiratoria, il tono muscolare, l'attività mentale e modificare l'assetto psicofisico attraverso un lavoro cosciente sul corpo, in cui viene posta una estrema attenzione per il raggiungimento di una posizione (o asana) attraverso l'abbandono e non in modo volontario (corticale) come nello yoga tradizionale. L'osservazione dell'esperienza interna attraverso lo streching consente inoltre al praticante di risiedere in uno spazio interiore dover poter collocare la psiche e l'equilibrio emotivo. Programmi mirati e individualizzati di yogaterapia possono essere anche finalizzati nel trattamento di asma bronchiale, diabete, lombalgia, incontinenza urinaria da stress (studio condotto all'ospedale di Monza), ipertensione arteriosa, forme ansiose, riabilitazione post infarto, problemi coronarici e altri disturbi funzionali. Le radici di origine medica di questo peculiare tipo di yoga consentono inoltre a chiunque di accostarvisi a prescindere da un credo o interesse particolare nei confronti della filosofia o discipline orientali. Daniela Milano