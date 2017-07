Buddha: la trasmissione del Dharma

Tutto ha origine quel lontano giorno di venticinque secoli fa quando Buddha Shakyamuni, di fronte a cinquemila uditori, senza proferire parola, solleva davanti a sé un fiore. Solo uno tra i molti comprende il significato di quel semplice gesto e sorride. È Mahakashapa, il discepolo a lui più vicino. Inizia così ciò che nello Zen si chiama il Tramandamento, la Trasmissione e l'originalità di questo episodio sta proprio nella assenza di ciò che ordinariamente noi crediamo sia lo strumento fondamentale per la trasmissione di un insegnamento: la parola. Si dice che il Buddha spesso non proferisse parola, lasciando che si stabilisse tra lui e chi lo ascoltava una profonda e sottile corrente di pensiero, un pensiero originale e originario, non concettuale. Solo uno tra i cinquemila uditori comprese quel pensiero, Mahakashapa, che divenne così il primo patriarca dello Zen. Nella tradizione Zen questo tipo di comunicazione è elemento essenziale per la comprensione dell'insegnamento di un Maestro. Lo Zen è incontro personale con qualcuno, con una persona che, spesso inspiegabilmente, convince, è toccare il cuore perché spesso l'incontro è uno sguardo d'intesa, un sorriso appena accennato, la semplicità di un gesto, una parola appena proferita.

Il Maestro Mahakashapa

Il Dharma

di Maurizio Anshu Ferro