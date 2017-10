Zucchine ripiene di bulgur e feta

4 zucchine 150 g di bulgur 100 g di feta aglio menta basilico pangrattato pistacchi pecorino grattugiato olio extra vergine di oliva Preparazione Lessare il bulgur e scolarlo al dente. Cuocere a vapore le zucchine tagliate a metà per il lungo, avendo cura che non diventino troppo molli. Estrarre la polpa dalle zucchine e raccoglierla in una terrina. In una padella, far dorare l'aglio tritato con la polpa, aggiungere il bulgur, sale e pepe. Preparare un "pesto" con il basilico, la menta, i pistacchi e il pecorino. Unirlo al composto freddo di polpa e bulgur aggiungendo anche la feta sbriciolata finemente. Salare e oliare l'interno delle zucchine, dopodiché farcirle con il composto ottenuto. Sistemarle in una teglia da forno unta d'olio. Preparare una panure con pangrattato e olio e qualche cucchiaiata di pecorino. Distribuite la panure sulle zucchine ed infornate in forno preriscaldato a 180° per circa 25 minuti.