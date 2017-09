Zuppa di carote e curry

Ingredienti per la zuppa di carote e curry

1 cipolla

1 cucchiaino di curry in polvere

400 g carote

2 cucchiai di succo di limone fresco

olio extra vergine d’oliva

sale e pepe macinato

prezzemolo

Preparazione

Scaldare l’olio d’oliva in una casseruola a fuoco medio. Aggiungere la cipolla, il curry in polvere, il sale, e il pepe. Cuocere, continuando a mescolare, fino a quando la cipolla non sia dorata.

Pulire le carote e tagliarle grossolanamente. Aggiungere tre bicchieri di acqua, o brodo vegetale, le carote e portare ad ebollizione. Regolare di acqua in modo che le carote siano coperte.

Cuocere a fuoco medio per circa 20 minuti. Con un frullatore a immersione ridurre in zuppa. Regolare nuovamente di acqua se la purea risulta troppo densa. Aggiungere il succo di limone. Condire la zuppa di carote e curry con prezzemolo e servire calda.