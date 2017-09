Zuppa di cavolfiore al forno con cipollotto piccante

Ingredienti per la zuppa di cavolfiore al forno con cipollotto piccante

1 cavolfiore medio 1 porro 4 gambi di sedano olio d'oliva 1 patata un pizzico di peperoncino tritato latte di cocco sale e pepe

Preparazione

Preriscaldare il forno a 200°C. Pulire e tagliare il cavolfiore, il porro e il sedano e condire con olio d’oliva, sale e pepe nero. Foderare una teglia con carta forno e cuocere fino a quando le verdure non siano dorate.

In una pentola, aggiungere le verdure cotte al forno, la patata, lavata e tagliata a cubetti, il peperoncino e il latte di cocco. Aggiungere acqua o brodo vegetale.

Portare ad ebollizione e continuare a cuocere a fuoco basso per 10 minuti, fino a quando le patate non siano cotte. Ridurre in purea con l’aiuto di un frullatore. Servire calda.