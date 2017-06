Zuppa di orzo e fagioli borlotti

Ingredienti per la zuppa di orzo e fagioli borlotti

400 g fagioli borlotti freschi

100 g orzo

sedano

cipolla rossa

2 foglie di alloro

rosmarino

sale e pepe

olio extra vergine d’oliva

Preparazione

Tagliare la cipolla e il sedano e far soffriggere insieme in una padella dai bordi alti. Pulire i fagioli e aggiungerli in pentola, insieme alle foglie di alloro.