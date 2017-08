Zuppa di cipolle alla francese

Ingredienti mezzo kg di cipolle dorate 1 cucchiaino di zucchero di canna 6 cucchiai di olio extra vergine di oliva 1 litro di brodo vegetale 20 g di farina semintegrale pane integrale casereccio da affettare gruviera q.b. parmigiano reggiano grattugiato q.b. sale pepe nero da macinare Preparazione Tagliare le cipolle ad anelli sottili. Metterle in una padella con abbondante olio extra vergine di oliva. Cuocere 10 minuti a fuoco basso, dopodiché aggiungere un cucchiaino di zucchero di canna e continuare con la cottura fino a quando le cipolle appassiranno senza imbiondire. Appena cominciano a dorarsi, spolverare le cipolle con la farina, aiutandosi con un colino. Mescolare bene. A questo punto, aggiungere il brodo e lasciar sobbollire per circa mezz'ora sempre a fuoco moderato, bagnando con il brodo quando è necessario. Al termine della cottura, salare, pepare e trasferire la zuppa in una terrina da forno (o in quattro terrine più piccole). Affettare il pane e tostarlo. Sistemare delicatamente le fette di pane sulla zuppa e poi ricoprire il tutto con il gruviera tagliato a fettine sottili e il parmigiano grattugiato. Inserire la terrina in forno preriscaldato a 220°C e toglierla solo quando si sarà formata una crosticina dorata sulla superficie della zuppa. Servire ben caldo.