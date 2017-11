10 modi per gioire della musica in modo “eco”

1. Ascolta la musica in cuffia

Un impianto di amplificazione, stereo o home-theater, può assorbire da 200 a 1.000 Watt. Inserendo due buone cuffie nel jack, l'impianto disinserisce l'audio, diffusori e sub-woofer non emettono più suoni né consumano più corrente. Si commuta in una modalità più risparmiosa e la qualità del suono ne guadagna. Insomma, sentire la musica in cuffia migliora la qualità del suono e l'efficienza energetica. Stesso volume, molta meno energia, più profondità spaziale.

2. Al buio la musica è più bella

Prova a creare atmosfera, in casa, quando senti la musica. L'illuminazione domestica incide per il 15% sui costi delle bollette di casa. Spegni tutte le luci, quella sera. E se hai ancora le vecchie lampadine al tungsteno, cambiale: il 97% dell'elettricità la sprecano in calore. Con loro emetti 300 kg all'anno inutili di CO2. Spegni tutte le luci in casa. Fai atmosfera. In tutti i sensi. Meno emissioni di CO2, più intimità.

3. Riascolta i brani sull'iPod

Puoi riascoltare i brani dei tuoi artisti in mp3. I player mp3 sono il modo più ecologico in assoluto per gioire della musica: assorbono al massimo 1 Watt/ora, fino a 500 volte meno di un impianto stereo medio. Sentire musica con l'mp3 è il modo più ecologico di gioirla: pochissima corrente, niente pile, niente emissioni.

4. Vieni online

Leggere una notizia su Internet fa risparmiare il 97% d'energia rispetto a un quotidiano. E poi ci sono molti siti ricchi di "ecoconsigli". National Geographic Channel, LifeGate e Impatto Zero (c'è il calcolatore della tua CO2 personale. Sai quanta ne emette ogni italiano in media, al giorno? 21 kg), Al Gore (www.climatecrisis.net) e www.climatechange.eu.com (nuova campagna UE, "You control climate change". Pare facile: "Abbassa. Spegni. Ricicla. Cammina") e…

5. Niente luci rosse

Stereo, tv e dvd in "stand-by" succhiano ognuno 8 euro l'anno per restare "spenti", in tutto da 70 a 150 euro all'anno d'elettricità, non per il led in sé ma perché stanno accesi (vigili) per "sentire" il telecomando. No, spegni tutto con il pulsante, collega tutto a una ciabatta con interruttore.

6. Fallo con un SMS

Quando devi mandare un messaggio, manda un SMS o anche un'email da un cellulare, specie se non ha allegati (ed è leggera): risparmi tempo ed energia. Quanta? Rispetto a un SMS, un'email usa più di trenta volte l'energia elettrica necessaria per ogni messaggio. Una lettera per posta, oltre duemila volte, tra trasporti, carta e spedizione.

7. Lunga vita ai dischi in vinile

In USA se ne vendono ancora un milione all'anno, segno che un mercato ancora c'è. Invece di buttare via la vecchia collezione, prova a venderla a un negozio di dischi usati. Intendiamoci, il vinile si può riciclare insieme alla plastica (cosa che per i CD non si può), però.. innanzitutto è arte; e soprattutto, riciclare richiede molta più energia di quella che serve… andando in centro a portare i tuoi vecchi dischi in negozio.

8. Tùffati sui nuovi dischi blu-ray

I dischi blu-ray contengono più di cinque volte i dati rispetto ai CD tradizionali. Inoltre i dischi blu-ray sono fatti per metà di carta, quindi si possono persino stracciare, il che significa che sono più facili da smaltire e riciclare rispetto ai vecchi CD.

9. Meno pile usa e getta, meglio le ricaricabili, per tutto: lettori CD, macchine fotografiche, playerini mp3…

Le pile ricaricabili durano da 500 a 1000 cicli. Quelle usa e getta sono bombe chimiche irrecuperabili, per produrle si consuma 200 volte l'energia che contengono, l'80% finisce nella spazzatura normale contaminandola, e comunque non sono riciclabili in alcun modo.

10. Schermi piatti

Sia per la tv che per il computer, cambia monitor. Gli schermi Lcd consumano metà energia, sono più leggeri e ingombrano meno (tutti parametri positivi per l'impronta ecologica). Ma smaltisci bene quello vecchio: il tubo catodico è ricoperto di una vernice tossica.