Acqua del rubinetto gassata? Ora si pu

Il premio, conferito dall' European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies e The Chicago Athenaeum- Museum of Architecture and Design, è abitualmente rivolto ad alcuni dei più innovativi produttori del mondo e studi di progettazione: tra i precedenti vincitori del premio si annoverano importanti aziende incluse nella classifica "Fortune 500" e che hanno contribuito alla progettazione di sistemi per migliorare la tutela ambientale.



Il prodotto Il Crystal, vincitore dell'edizione 2010 del premio, è stato dunque scelto come esempio di design tra migliaia di proposte provenienti da oltre 45 Paesi: il prodotto permette ai consumatori di utilizzare l'acqua del rubinetto per avere soda e acqua frizzante direttamente in casa, contribuendo così a ridurre i rifiuti prodotti dal trasporto e lo smaltimento delle bottiglie di plastica.

I vantaggi per l'ambiente- l'acqua del rubinetto viene in questo modo valorizzata anche perché, in molti casi, proviene da sorgenti pregiate; in secondo luogo vengono ridotti notevolmente i consumi delle bottiglie di plastica, basti pensare che il 65% dell'acqua minerale consumata in Italia è commercializzata in bottiglie di plastica. Infine, consumando l'acqua del rubinetto, si riducono notevolmente le emissioni inquinanti generate dai mezzi che movimentano le bottiglie d'acqua per la penisola.

Il commento- "Il Crystal di SodaStream è l'innovazione che meglio rappresenta il premio, in quanto si tratta di una combinazione unica tra sostenibilità, eleganza e funzionalità ", ha dichiarato Christian Narkiewicz-Laine, presidente del The Chicago Athenaeum.