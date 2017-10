Alla Bocconi si osserva l’ambiente

Negli ultimi anni si è verificato un forte sviluppo delle attività di comunicazione ed informazione ambientale promosse dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese. Lo Iefe Bocconi ha voluto mettere "sotto osservazione" il fenomeno creando l'Osservatorio comunicazione e informazione ambientale, che allarga l'attività di studio del suo predecessore, l'Osservatorio sull'informazione e partecipazione ambientale. Il nuovo osservatorio si è presentato con un convegno per fare il punto sullo stato dell'arte delle strategie e degli strumenti di comunicazione in materia ambientale. "Sull'importanza del tema ci sono pochi dubbi dato che secondo una ricerca di Eurobarometro il 96% dei cittadini europei ritiene importante la protezione ambientale, di cui 2/3 molto importante. E il 42% non si sente informato sulle questioni ambientali - ha sottolineato Edoardo Croci, coordinatore del nuovo Osservatorio - il tema ambientale intanto è sempre più un fattore competitivo per la pubblica amministrazione, soprattutto a livello territoriale per attirare turismo e business dall'estero, e per le imprese per la loro reputazione e qualità del prodotto". "Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, in Italia, anche quando presente la comunicazione ambientale spesso non soddisfa i requisiti di accessibilità, completezza e chiarezza - ha illustrato Croci. - mentre invece le imprese hanno aumentato notevolmente la diffusione di messaggi pubblicitari di natura ambientale ma si riscontra un aumento parallelo della sfiducia da parte dei consumatori. Secondo Eurobarometro solo il 6% dei cittadini europei ha piena fiducia nei proclami ambientali dei prodotti". "L'Europa ha fatto molto per promuovere la trasparenza dell'informazione ambientale ed è stato una conquista, la cultura della trasparenza non era diffusa in tutti gli stati membri - ha spiegato Carlo Corazza, direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione europea - è fondamentale che l'informazione sia sempre accessibile, gratuita e chiara. La spinta dal basso, da parte di cittadini europei informati e consapevoli, è un motore di cambiamento in tema ambientale. L'Europa deve essere sempre di più un'agorà in cui potere informare e fare partecipare i cittadini sulle questioni ambientali". L'Osservatorio nella sua nuova formula è aperto a imprese, associazioni, istituzioni e enti non profit interessati a svolgere una riflessione sul tema della trasparenza e diffusione dell'informazione ambientale. Si avvale delle partnership con la Rappresentanza a Milano della Commissione europea e il Ministero dell'ambiente e si prefigge l'obiettivo di promuovere indagini sulla diffusione dell'informazione ambientale, monitorare l'evoluzione normativa, diffondere conoscenza degli strumenti per la comunicazione ambientale e sviluppare le best practice favorendo il dialogo e confronto tra tutti gli stakeholder - imprese, pubblica amministrazione, Onlus, istituzioni, agenzie e associazioni.