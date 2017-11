Almo Nature dice Stop Vivisection

Quando in Europa s'è cominciato a discutere di nuove regole sull'impiego degli animali nei laboratori, la Direttiva 2010/63 del Parlamento Europeo ufficialmente intitolata "Sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici" è stata subito ribattezzata da molte organizzazioni europee "Direttiva vergogna". L'iniziativa Stop Vivisection Stop Vivisection è una grande campagna di mobilitazione avviata nel febbraio 2013 per forzare le istituzioni europee a ridiscutere i contenuti di una direttiva truffaldina a partire dal suo stesso nome, che poco o nulla avrebbe garantito né la vita degli animali vivisezionati, né progressi nella ricerca medica. Le associazioni antivivisezioniste internazionali (in Italia: Leal e Comitato Equivita) hanno avviato una petizione con l'ambizioso obiettivo di arrivare ad almeno un milione di firme. Le quali, una volta inviate al Parlamento Europeo, avrebbero obbligato i politici ad analizzare la proposta Stop Vivisection. Almo Nature in Italia A fianco di tutte le organizzazioni che hanno animato l'iniziativa Stop Vivisection si è schierata fin dall'inizio, con una presa di posizione netta, coraggiosa e alquanto rara nel panorama imprenditoriale, anche Almo Nature, organizzando addirittura mille tavoli di raccolta firme in altrettante città italiane e realizzando uno spot tv. "È un'occasione unica per ciascuno di noi - ha spiegato Piergiovanni Capellino, presidente di Almo Nature - per impegnarsi a sommergere di firme l'Europa e gridare il nostro 'no' alla vivisezione, pratica immorale e non scientifica". Traguardo tagliato, 1 milione di firme "Più firme si raccoglieranno più sarà forte la richiesta di abolizione della vivisezione", sottolineava ad apertura campagna Edgar Meyer di Gaia Animali & Ambiente. La milionesima firma è arrivata il 24 ottobre 2013, come hanno reso noto i promotori sulla pagina Facebook ufficiale: "A partire da questa mattina abbiamo raggiunto 1. 006,588 firme!". "Un milione di firme era il traguardo minimo richiesto - ha scritto Oipa Italia sul suo sito - ora abbiamo la possibilità fino al 31 ottobre di dare un forte segnale all'Unione Europea, chiedendo con sempre più forza e determinazione di fermare la sperimentazione animale, per sempre". Il fatto che un'azienda di pet-food naturale per animali di alta qualità, Almo Nature, sia scesa in campo insieme a Oipa Italia e Gaia Animali&Ambiente, fornendo gratuitamente leggii e moduli per la raccolta firme a tutti i punti vendita che ne hanno fatto richiesta sul territorio italiano, fa diventare quest'azione di Csr un punto di riferimento per l'intero settore. Almo Nature ha dedicato inoltre un'intera sezione del proprio blog al dibattito ospitando una serie di interventi illustri (pro e contro) per consentire a tutti di farsi un'idea e generare un confronto virtuoso sul tema. Con la raccolta dei moduli nei punti vendita a cura dei volontari Oipa, Gaia e Stop Vivisection, la raccolta firme, anche in Italia, è giunta al termine. Non la spinta ideale che ha fatto da propellente alla campagna: quella è appena partita. Destinazione, Europa.