Anche Bolzano tra le Smart City

Sarà un sistema basato su una rete di sensori integrati, che invieranno una serie di dati relativi all'assistito e alla sua abitazione, ad una Centrale Operativa Socio Sanitaria ubicata nel capoluogo altoatesino: l'utente potrà usufruire di una serie di attività come ad esempio esercizi fisici guidati e brain gaming. "Il territorio altoatesino dovrà caratterizzarsi per una crescente attenzione a tutti quegli ausili tecnologici, capaci di riportare la persona al centro dell'innovazione" afferma Barbara Repetto, assessore all'Innovazione e all'Informatica della Provincia Autonoma di Bolzano. Migliorare la qualità della vita della popolazione, rendendola più indipendente e integrata nel tessuto sociale; questo l'obiettivo dichiarato del progetto e allo stesso tempo ridurre costi e tempi del servizio socio-sanitario. "L'iniziativa intrapresa con la città di Bolzano - dichiara Nicola Ciniero, Amministratore Delegato di IBM Italia - è parte della nostra strategia che mira a utilizzare, anche a livello di comunità locali, le tecnologie oggi disponibili in modo più intelligente". E spiega "E' ciò che noi definiamo Smarter Town, una realtà evoluta che usa più efficacemente le proprie risorse a vantaggio di una migliore qualità della vita". Un nuovo tassello nel mosaico intelligente immaginato da IBM per uno "Smarter Planet".