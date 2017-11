Anche le navi scelgono l’ibrido

Eccola, la prima barca a propulsione ibrida. In verità l'accoppiamento diesel-elettrico esiste già nel comparto navale, ma è impiegato per generare le grandi potenze necessarie alla mobilità delle navi da crociera. La peculiarità di questo nuovo motore sta tutta nelle 5 modalità operative della propulsione ibrida: si può passare dal sistema diesel tradizionale che, quando selezionato, trasmette direttamente la potenza alle eliche, alla possibilità di navigare in 'Zero Emission Mode' - ad emissioni zero - con l'ausilio di 2 motori elettrici sincroni da 70 kW. In questo modo è possibile entrare in una baia, sostare nel porto per diverse ore mantenendo le funzionalità di bordo e uscirvi facendo funzionare tutto lo yacht ad emissioni zero e in totale silenzio. Parlando di consumi ed emissioni e volendolo confrontare con il mondo dell'auto, lo si può paragonare ad un SUV di medie dimensioni (se in modalità accopiata diesel-elettrico). Qui però siamo in presenza di un hotel di lusso galleggiante, che consuma come quattro appartamenti e che in media emette una cinquantina di chili di CO2 a miglio nautico. È chiaro che arrivare ad emissioni pari a 500 grammi per chilometro, o addirittura a zero per la modalità totalmente elettrica, è un bel passo avanti. C'è da sottolineare che il mercato per questo tipo di imbarcazioni è riservato a pochi, pochissmi. L'aspetto positivo che certamente si può scorgere, è tutto nel fatto che sta prendendo piede, un po' in tutta la trama del tessuto sociale, una certa inversione di rotta nei consumi e nei modi di consumare. Anche se a volte viene da chiedersi se essere ecologici e sostenibili - senza rinunciare a certi servizi e comodità - sia a portata solo di chi se lo possa realmente permettere. Rudi Bressa