Attivo il primo parco fotovoltaico a “girasoli” del nord Italia

Il Parco ha richiesto tre mesi di lavorazione ed è composto da 270 pannelli fotovoltaici disposti su 9 grandi "girasoli": si tratta di tracker alti 4 metri, provvisti di ampi moduli di area rettangolare in grado di orientarsi, con un motore elettrico, in direzione del sole nell'arco dell'intera giornata. I pannelli a inseguimento garantiscono un rendimento maggiore del 30% rispetto ai pannelli fotovoltaici "fissi", dal momento che generano già 2 ore dopo l'alba la potenza massima, mantenendola stabile fino a 2 ore prima del tramonto. I moduli fotovoltaici disposti sugli inseguitori solari per la complessiva superficie del Parco Fotovoltaico LifeGate, con una potenza installata di 50 kWp, hanno una capacità produttiva annuale di oltre 75.000 kWh. L'energia pulita prodotta dall'impianto eviterà l'emissione di 45 tonnellate di CO2 all'anno. L'inaugurazione del Parco Fotovoltaico di Anzano - a cui partecipano il Parco Valle Lambro e la Regione Lombardia - è un passo importante per LifeGate che amplia le proprie competenze e, oltre ad essere fornitore, diventa anche produttore di energia elettrica rinnovabile. La realizzazione conferma e rafforza l'impegno di LifeGate nel settore: da questo momento la vera e propria produzione di energia da fonti rinnovabili si affianca all'attività di fornitura, gestita fino ad oggi attraverso il progetto LifeGate® Energia Rinnovabile, a cui hanno già aderito più di 500 aziende. Matteo Aiolfi, Francesca Crippa