Authentic Brands 2016: ecco i marchi più onesti secondo i consumatori

L'agenzia di comunicazione Cohn & Wolfe presenta per la prima volta uno studio globale sull'autenticità dei marchi percepita dal punto di vista dei consumatori. Authentic Brands 2016 misura così “le caratteristiche che determinano l'autenticità di marca e se la presenza o meno di questi attributi comporti variazioni nelle decisioni dei consumatori”. Ne esce una classifica di 100 brand all'interno della quale, nelle prime posizioni si ritrovano marchi come Disney, Amazon, Apple, Samsung, Lego, Ford, Google e Coca-Cola. Nonostante questo la ricerca evidenzia come sia ancora alto lo scetticismo dei consumatori nei confronti dei grandi marchi. Se a livello globale la media si attesta intorno ad un 22 per cento, in Italia i consumatori che li considerano “onesti e trasparenti” sono solo un 9 per cento. Lo studio, per giungere al risultato, ha preso in esame tre valori fondamentali, quali l'affidabilità, il rispetto nei confronti dei clienti, veridicità sulla comunicazione. “Le regole della comunicazione sono irrevocabilmente cambiate, e si può chiaramente vedere che oggi i consumatori ricompensano quei brand che meglio sanno entrare in relazione con loro in maniera aperta e onesta”, spiega Donna Imperato, amministratore delegato di Cohn & Wolfe, in una nota.

Come viene valutata l'autenticità nella classifica Authentic Brands 2016

Le italiane in classifica