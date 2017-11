Alberto Frausin. Birra e design, il sorprendente percorso verso la sostenibilità

A sfilare sul tappeto rosso qui non sono le modelle, bensì... i modelli. Cioè gli oggetti di design che hanno vinto premi e menzioni del Compasso d’oro nati dalla penna di Achille Castiglioni e oggi conservati a Milano nella fondazione a lui intitolata. 8 Compassi d’oro, uno alla carriera e 16 menzioni. Il grande architetto e designer milanese ha mietuto, dalla lampada a tubo Luminator del 1955, una ricca messe di riconoscimenti. La sua cifra stilistica percorre ogni progetto con quella caratteristica sequenza di linee rette e circolari che connota elementi d’arredo, elettrodomestici, lampade, accessori e, come vedremo, perfino uno storico spillatore per birra.

Le vie del Compasso d’oro, la sfilata e lo studio

Lo spillatore per birra Spinamatic del 1964

Alberto Frausin, Carlsberg Italia

(Grazie a Mara Budgen, Tommaso Perrone)