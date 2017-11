Come la carenza di cobalto etico mette in difficoltà Apple e Tesla

Nella Repubblica Democratica del Congo migliaia di bambini e ragazzi vengono sfruttati nelle miniere per l'estrazione del cobalto. Il cobalto è un minerale utilizzato per la realizzazione delle batterie dei nostri smartphone, laptop e automobili. Gli effettivi dati circa lo sfruttamento minorile nell'industria dell'estrazione del cobalto congolese, nazione da cui attualmente proviene oltre la metà della fornitura mondiale del minerale, sono stati rivelati da un rapporto pubblicato lo scorso anno da Amnesty International in collaborazione con African Resources Watch.

Il legame tra cobalto e lavoro minorile

Non si trova cobalto etico

Fame di cobalto

Le alternative etiche