Carlo Rubbia spiega il solare a concentrazione

"La politica energetica europea non considera a sufficienza i parametri di insolazione di Paesi come Italia, Grecia e Spagna. Per gli stati del Sud Europa, il potenziale solare è una realtà. Certo, gli impianti richiedono spazio e le località favorevoli in Italia sono poche: l'Enea sta prendendo in considerazione Gela, Specchia (in Puglia) e alcune aree della Sardegna", ha detto il Nobel Carlo Rubbia nella giornata conclusiva del Rome Energy Meeting. Di fronte a un continuo aumento del fabbisogno energetico mondiale (+2,3% negli ultimi 150 anni) il celebre scienziato identifica l'energia solare come l'unica soluzione immediatamente disponibile per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e portare energia anche a chi non ce l'ha. "Oggi un quarto della popolazione mondiale non ha energia elettrica, il che impedisce qualsiasi attività industriale e la creazione di posti di lavoro. Queste popolazioni vivono quasi tutte in zone rurali di Asia e Africa, dove il livello di insolazione consentirebbe l'utilizzo dell'energia solare come fonte primaria, purché ci sia una tecnologia semplice e dai costi contenuti". Secondo il premio Nobel il sistema solare a concentrazione risponde a queste esigenze. Il sistema è basato sulla concentrazione della luce solare tramite specchi a basso costo. L'elevato calore prodotto (550 °C) viene immagazzinato sotto forma di sali disciolti, consentendo di ottenere energia elettrica anche in assenza di luce e a costi paragonabili a quelli dell'energia termoelettrica ottenuta da petrolio e gas naturale. "In molte regioni del mondo, un mq. di collettori può fornire, in un anno, la stessa quantità di energia contenuta in un barile di petrolio. In zone come il Sahara si potrebbero ricavare quantità enormi di energia, che potrebbe essere facilmente trasportata in Europa tramite cavi per la trasmissione a lunga distanza", ha spiegato Rubbia. Mentre negli USA sono in funzione da 15 anni impianti ibridi a energia solare e fossile, la nuova tecnologia consente di realizzare impianti esclusivamente solari a costi accessibili. Che avrebbero una vita media di 25-30 anni, mentre solo 6 mesi di esercizio basterebbero per recuperare il costo di realizzazione. Non produrrebbero emissioni di CO2 o sostanze nocive e gran parte del materiale potrebbe essere riciclato al termine dell'utilizzo.