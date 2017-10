Carlsberg brinda alle idee verdi. Ecco le proposte finaliste

Lo scorso settembre Carlberg, il colosso danese della birra, ha lanciato la campagna "Cheers to Green Ideas", per trovare nuove soluzioni sostenibili per il futuro della birra. Carlberg e Sustania, think tank che supporta l’innovazione sostenibile su scala industriale, hanno chiesto alle persone di tutto il mondo di partecipare all’iniziativa, inviando le proprie idee per ridurre l’impatto ambientale della società danese.