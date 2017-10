Cheese 2017, i partner per un evento sostenibile

Trecentomila visitatori non sono pochi, e hanno un impatto anche di tipo ambientale. Per questo è ormai da tempo che chi organizza Cheese, ovvero Slow Food, si impegna per ridurlo. Per farlo ha scelto fornitori, partner commerciali e collaborazioni all’insegna della sostenibilità: dalle stoviglie alla carta, dai pannelli informativi agli allestimenti, Cheese ha pensato a tutto in modo da ridurre il proprio impatto sul territorio. Un’attenzione particolare è rivolta alla gestione dei rifiuti. Fare la raccolta differenziata richiede grandi sforzi che spesso ottengono pochi riconoscimenti. Nella precedente edizione la raccolta differenziata superò il 90 per cento. Un risultato raggiunto anche grazie a un espediente molto semplice, mettere un volontario accanto ad ogni postazione di bidoni per la raccolta, in modo da controllare che avvenisse correttamente. Un'esperienza ripetuta quest'anno.

Cosa si può fare se si ricicla il Tetra Pak®, il caso Lucart

Riciclare l’acciaio, la presenza di Ricrea

Bancali ecologici da riutilizzare, l’idea di Palm

Lurisia e Slow Food, insieme da vent’anni

A Cheese 2017 caffè da macchine sostenibili con Astoria