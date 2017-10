Coding, ecco la nuova sfida dell’era digitale

Smartphone, tablet, smart tv, fotocamere digitali, applicazioni e videogiochi: in un mondo in cui la tecnologia è diventata l’inseparabile compagna del nostro vivere quotidiano, avvicinarsi fin da piccoli al linguaggio informatico è un passaggio piuttosto naturale. Un modo, questo, per diventare protagonisti consapevoli della realtà che ci circonda, non più subendola, ma riuscendo a interpretarla e addirittura scriverla. In altre parole l’epoca che stiamo vivendo chiede a tutti noi, e soprattutto alle nuove generazioni, un grosso sforzo: quello di mettere alla prova la nostra intelligenza per non limitarci più a essere semplici e passivi fruitori della tecnologia, ma di imparare le logiche del coding, ovvero del linguaggio informatico che si cela dietro a ogni pulsante che schiacciamo.

Coding: impararlo giocando

Cambiare la mentalità: da fruitori a creatori di tecnologia

Scuola digitale: ecco come si sta muovendo l’Italia

I codici cambiano la logica resta