Como Next: la presentazione del nuovo parco d’impresa

I Parchi Scientifici Tecnologici (PST) sono l'ambiente perfetto per le aziende e le istituzioni dell'economia globale della conoscenza (knowledge based economy). I Parchi Scientifici Tecnologici hanno lo scopo di aumentare la ricchezza della propria comunità, promuovendo la cultura dell'innovazione, la competitività delle aziende del territorio e lo sviluppo delle istituzioni basate sulla conoscenza. A poco più di un anno dall'inizio dei lavori, viene inaugurato ComoNExT Parco Scientifico Tecnologico a Lomazzo Como, in via del Ronco 15. Si tratta del primo Parco Scientifico Tecnologico della provincia di Como, realizzato nell'area industriale dell'ex Cotonificio Somaini situata nel centro storico della città di Lomazzo, in posizione baricentrica tra Como e Milano. Il progetto di ComoNExT è stato voluto e realizzato su iniziativa della Camera di Commercio di Como con un impegnativo lavoro di avvio durato quattro anni. ComoNExT nasce con l'obiettivo di offrire un luogo fisico in cui le aziende innovative possano trovare le migliori condizioni per portare avanti la propria vocazione. Il Parco coprirà un'area di 20.986 mq nella quale potranno insediarsi fino a 70 aziende. Ad oggi sono 13 le aziende già insediate. "La realizzazione di ComoNExT- commenta Paolo De Santis, presidente della Camera di Commercio di Como - testimonia che il Sistema Como è in grado di fare la sua parte nel rendere l'area più protagonista e più attraente per chi vuole fare impresa. Sono convinto che ComoNExT sarà un elemento fondamentale per far ritrovare al nostro territorio orgoglio, consapevolezza e fiducia nella capacità di essere competitivi. ComoNExT è un grande incubatore d'impresa, un'affascinante realtà con un contenuto di idee e di progetti che possono fare la differenza". Sabato 29 Maggio 2010 vi sarà l'Open Day dalle 9 alle 12. La presentazione della nuova area ha visto la partecipazione di grandi nomi della società civile, tra cui Giuseppe Guzzetti, presidente dell'Acri e della Fondazione Cariplo, e Giulio Giorello, noto filosofo della scienza.