ComoNExT, spazio all’innovazione

Favorire lo sviluppo dell'imprenditoria locale attraverso l'offerta di spazi prestigiosi, come uffici e laboratori, per imprese già consolidate o per start up che stanno investendo sull'innovazione.

È la missione del Parco Scientifico Tecnologico ComoNExT di Lomazzo, a due passi da Milano, dai principali aeroporti e da Trenord. L'iniziativa della Camera di Commercio di Como, con il supporto della Fondazione Politecnico di Milano e di importanti gruppi bancari, rientra in un progetto di rilancio e sviluppo dell'economia del territorio.

Insediarsi in questi spazi non significa "solo" entrare a far parte di un grande parco scientifico e tecnologico: ComoNExT offre infatti alle aziende la possibilità di avere supporto ai processi di sviluppo, internazionalizzazione e commercializzazione, sostegno nel cogliere le opportunità offerte dalla finanza pubblica e privata, appoggio all'aggregazione e all'interazione tra imprese, accesso a nuove tecnologie normalmente raggiungibili solo dalle grandi imprese.

Sono già 350 le persone che ci lavorano, si interfacciano, collaborano in modo sinergico. Oltre 30 i progetti di innovazione e 60 le società coinvolte, 3,5 milioni di euro di finanza agevolata erogata a fondo perduto a favore delle imprese coinvolte, 400 le imprese in "rete", con università, centri di ricerca, banche, fondi di investimento.

Il Centro Sviluppo Realtà Virtuale, nato nel 2010 con l'intento di promuovere l'innovazione e lo sviluppo economico del territorio, è inoltre a disposizione delle imprese (www.csrv.it)

Info: segreteria@comonext.it tel. 02 36714