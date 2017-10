In continua crescita i posti di lavoro nelle rinnovabili

Aumentano del 5 per cento rispetto all'anno precedente, gli impiegati nel settore delle energie rinnovabili, toccando la cifra di 8,1 milioni di persone in tutto il mondo. Lo rivela l'ultimo rapporto pubblicato da Irena (International renewable energy agency) “Renewable Energy and Jobs. Annual Review 2016” e reso pubblico durante l'annuale convegno tenutosi ad Abu Dhabi.

Il lavoro nelle rinnovabili aumenta a discapito delle fossili

La transizione energetica è in atto