Coop for Kyoto premia i fornitori di prodotti più green

Sono tre le aziende premiate nell'ambito dell'iniziativa Coop for Kyoto e in occasione della manifestazione “Sette Green Award": Olio Dante, Roncadin (pizze surgelate) e Menz&Gasser (confetture). La Coop, con un progetto nato nel 2006, ha chiesto a tutti i fornitori di adottare azioni mirate alla riduzione dei consumi energetici in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra sancite dal Protocollo di Kyoto. Ecco allora la coibentazione delle strutture o l’acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili, l’installazione di motori ad alto rendimento, o la realizzazione di impianti fotovoltaici aziendali per la produzione di energia elettrica.

Immagine via territori.coop.it

Immagine di copertina via ilfattoalimentare.it