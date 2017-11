Cos’è la carbon tax

Alla luce del della recente delibera al CIPE torna d'attualità il possibile ricorso a strumenti di fiscalità (green taxes) al fine di preservare e garantire l'equilibrio ambientale. La carbon tax è la tassa sulle risorse energetiche che emettono biossido di carbonio in atmosfera. È un'ecotassa volta ad incorporare i costi intrinseci degli effetti dei gas serra sull'ambiente che, secondo gli economisti, dovrebbe portare ad un'automatica regolamentazione del mercato. Dato che è indirizzata contro un comportamento negativo, è classificata come tassa Pigouviana (dal nome di Arthur Cecil Pigou che per primo propose una soluzione al problema dei costi pubblici). L'UE ha discusso una Carbon Tax per i suoi stati membri, oltre ad una Emission Trading sul Carbonio che è iniziata nel 2005. Tuttavia i sistemi di Emissions Trading si discostano dalla Carbon Tax poiché: • il pagamento per le emissioni non è riscosso da un organo di governo • il prezzo per unità di emissione non è fissato come nei sistemi si tassazione, ma piuttosto come un prezzo di mercato che fluttua. Nella teoria economica, l'inquinamento è considerato un'esternalità negativa che rappresenta parte del costo sociale di produzione che non è compreso nel costo privato dei produttori. Come risultato le aziende considererebbero meno costoso inquinare che trovare altri mezzi di produzione perché non tutti i costi di produzione sono stati "internalizzati". Per risolvere questo problema, Pigou propose una tassa sulla merce, la cui produzione era la causa delle esternalità negative che riflettevano i costi di produzione sulla società, quindi internalizzando tutti i costi legati alla produzione di merci. La carbon tax è una tassa indiretta in opposizione alle tasse dirette, come le entrate fiscali. Le esternalità sono la causa del fallimento del mercato poiché ostacolano l'uso efficiente del bene pubblico (risorse ambientali) facendo cadere sulla società il costo ambientale "generato" dall'inquinatore. Gli strumenti di politica ambientale sono il meccanismo volto a far si che il soggetto inquinatore osservi le richieste fatte dalle autorità di controllo. Esse si dividono in 3 categorie: • Strumenti volontari (es. Emas, Iso 14000) • Standard regolativi. Sono in genere suddivisibili in 4 tipologie standard di emissione, di processo, di qualità e di prodotto. Pur regolando standard di efficienza i limiti sono legati al fatto che non diversificano le diverse realtà e non costituiscono un incentivo all'attuazione di meccanismi virtuosi • Strumenti economici. Rappresentano la modifica dei prezzi di beni e servizi per mezzo di azioni governative che impattano sui costi di produzione e consumo. Si distinguono 2 tipologie di strumenti: gli incentivi/sovvenzioni/sussidi e le tasse, preferite dagli economisti perché sono più eque e riducono le barriere all'entrata favorendo l'elasticità alla domanda. A questa categoria appartiene anche la Carbon Tax Lo scopo di una Carbon Tax è quindi sia finanziario che ambientale. Tipologie speciali di Carbon Taxes includono: • Carbon Tax ottimale • Carbon Tax sul valore a rischio Propositi economici Assumendo le esternalità negative associate alla produzione di biossido di carbonio, una tassa globale sulle emissioni di anidride carbonica provocherebbe miglioramenti sull'efficienza economica in proporzione al non spreco delle entrate. Il raggiungimento degli obiettivi desiderati con l'introduzione di una Carbon Tax impone che questa venga applicata a livello macro e associata ad altri meccanismi virtuosi quali l'Emission Trading. Per esempio, se gli USA imponessero una Carbon Tax, molte industrie ad alto consumo energetico migrerebbero semplicemente in nazioni senza Carbon Tax, e molte di queste sarebbero Stati in via di sviluppo che sono drammaticamente meno efficienti dal punto di vista energetico. Questo provocherebbe semplicemente una sostanziale stagnazione economica degli Stati Uniti senza miglioramenti nelle emissioni di biossido di carbonio. Molti economisti ritengono che una Carbon Tax imposta su una base meno che globale avrebbe tuttalpiù un impatto nullo sulle emissioni inquinanti mondiali e causerebbe semplicemente la stagnazione economica dei Paesi che la imponessero. Esperienze all'estero Il 1 gennaio 1991, la Svezia ha imposto una Carbon Tax di 25 SEK/kg ($100 per tonnellata) sull'uso di petrolio, carbone, gas naturale e altri combustibili inquinanti. Gli utenti industriali pagano la metà del tasso, ed alcune industrie ad alto consumo come l'orticultura commerciale, la manifattura ed le cartiere furono totalmente esentate da queste nuove tasse. Nel 1997 il tasso fu incrementato a 365 SEK/kg ($150 per tonnellata) di CO2 emesso. Finlandia, Paesi Bassi e Norvegia introdussero anch'esse Carbon Taxes negli anni '90. Nel 2005 la Nuova Zelanda propose una Carbon Tax, stabilendo un prezzo di emissione di NZ$15 per tonnellata equivalente di CO2. Essa doveva entrare in vigore dall'aprile 2007 e fu applicata ai maggiori settori economici ma concesse un'esenzione per le emissioni di metano da parte dei contadini e previde esenzioni speciali per i grandi consumatori di carbone a patto che adottassero gli standards di emissione previsti dal world's-best-practice. Dopo le elezioni politiche del 2005, i partiti minori che appoggiavano il Governo si opposero alla tassa che fu abbandonata nel dicembre 2005. Il governo sostenne che la tassa non sarebbe servita a ridurre le emissioni. Il Presidente degli stati Uniti, Bill Clinton propose una BTU Tax che non fu mai adottata. Il suo Vice Presidente, Al Gore, ha fortemente sostenuto l'imposizione di una Carbon Tax nel suo libro Earth in the Balance, messaggio non colto dagli avversari Repubblicani. Stato dell'arte in Italia e possibili dinamiche d'applicazione In Italia la Carbon Tax è stata introdotta (ma mai applicata) con l'art. 8 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto svoltasi dall'1 all'11 dicembre 1997. Il 16 aprile 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla delega fiscale, diviso in 3 diverse aree di cui una dedicata al riordino della tassazione ambientale al fine di promuovere la crescita e l'internalizzazione dei costi ambientali nei costi di produzione. Le intenzioni del Ministero dell'Ambiente sono quelle di destinare il gettito fiscale conseguente l'introduzione della Carbon Tax al sistema di finanziamento delle fonti rinnovabili. E' particolarmente interessante non solo l'approccio di ridistribuzione del carico della tassazione per la promozioni delle fonti energetiche rinnovabili, ma anche il fatto che questo processo non comporterà un aumento della pressione fiscale in quanto la delega verrà attuata a parità di gettito e porterà ad un riordino della fiscalità al fine di preservare e garantire l'equilibrio ambientale. Dalla Carbon Tax saranno esclusi settori già compresi nell'Emission Trading Scheme, mentre gli altri settori saranno coinvolti nella logica "chi inquina paga". I proventi della Carbon Tax andranno destinati al sostegno degli investimenti pubblici e privati nella riduzione dell'intensità di Carbonio nell'economia, anche attraverso il potenziamento del " Fondo Rotativo del Protocollo di Kyoto". Tale meccanismo rappresenterà un valido incentivo per il raggiungimento del Piano 20-20-20, rappresentante l'obiettivo europeo per il post Kyoto. La roadmap europea è volta all'affermazione del ruolo trainante del Vecchio Continente in tema di economia ambientale e punta al superamento degli obiettivi standard elevando l'obiettivo al 2020 ad una riduzione di CO2 del 25%, del 40% al 2030, del 60% al 2040 e dell'80% al 2050 rispetto ai livelli del 1990.