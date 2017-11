Costa Crociere spegne le navi per l’Ora della Terra

Costa Crociere, una delle compagnie di crociere più grande d'Europa, il 26 marzo parteciperà all'Ora della Terra spegnendo l'intera flotta. Le 14 navi che saranno in viaggio in tutti i mari del globo staccheranno la luce del "gran pavese", del fumaiolo e dei ponti esterni, invitando tutti i passeggeri ad una cena a lume di candela. Non solo le navi, ma l'evento coinvolgerà anche Palazzo Costa, la sede centrale della Compagnia a Genova inaugurata nel giugno 2010, uno dei primi palazzi italiani a zero emissioni di anidride carbonica. Una partecipazione che conferma l'impegno e la partnership dell'azienda con il WWF, che dura sin dal 2005. Tutta la flotta Costa è progettata per la tutela ambientale e il risparmio energetico. Le ultime navi varate, Costa Luminosa e Costa Deliziosa, sono ad esempio le prime in Italia a poter tenere spenti i motori una volta ferme in banchina, perché acessoriate con il sistema cold ironing, che permette di ricevere la corrente necessaria ad alimentare i generatori a bordo da terra. Questo comporta un notevole risparmio in fatto di carburante e certamente in emissioni. Inoltre a bordo di tutte le navi, viene effettuata la raccolta differenziata per il 100% dei rifiuti solidi mentre nessun rifiuto speciale viene gettato in mare. Negli ultimi anni sono stati avviati al riciclo 1.675 m³ di vetro e 451 m³ di alluminio., estendendo l'attività di riciclo ai porti di Civitavecchia, Tianjin in Cina e St. Lucia nei Caraibi. Grazie alla collaborazione con il WWF dal 2009 la partnership è dedicata ad un progetto di tutela del Mar Mediterraneo attraverso la creazione di un sistema di aree marine protette: nel luglio 2010 Costa Crociere ha aderito alla fase di sperimentazione del progetto Repcet, un sistema informatico che grazie ad un network computerizzato protegge e studia i cetacei.