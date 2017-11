Dal mainframe nascono alberi

Oltre ai rappresentanti della GEV e di LifeGate, erano presenti anche gli alunni della Scuola Elementare P. Giannone di Camposanto e della Scuola Elementare don Andreoli di Possidonio, funzionari del Comune di San Felice sul Panaro e della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. Situato tra San Felice sul Panaro e Mirandola, e sviluppato grazie anche al supporto di docenti dell'Università di Modena e Reggio Emilia, il Giardino Botanico La Pica è il frutto del lavoro e del grande impegno di un gruppo di volontari ed è aperto a tutti coloro nutrono rispetto, dovere e amore verso la natura e l'ambiente. Grazie al successo del mainframe IBM System z10 che, con i suoi bassi consumi di energia per l'alimentazione ed il raffreddamento, riduce il fabbisogno energetico complessivo dei data center, IBM conferma il suo impegno per ridurre le emissioni di CO2, grazie al progetto Impatto Zero. Fin dall'inizio degli anni Settanta IBM è impegnata nella progettazione e produzione di hardware e software che aiutino aziende e organizzazioni, pubbliche e private, a raggiungere i loro obiettivi di business nel massimo rispetto dell'ambiente. "L'iniziativa Smarter Planet, lanciata da IBM nel 2008 - dichiara Marco Utili, Mainframe Platform Manager della IBM Italia - vede tra i suoi temi fondamentali la Dynamic Infrastructure e la Green & Beyond, che hanno l'obiettivo di assicurare una crescita dinamica e flessibile delle infrastrutture informatiche e la loro compatibilità con uno sviluppo ambientale sostenibile. All'interno della Dynamic Infrastructure, IBM System z10 gioca un ruolo fondamentale grazie alla sua tecnologia e all'innovazione che lo contraddistingue da sempre." Redazione Innovazione