“E”, il nuovo giornale di Emergency

"E" non è un giornale come gli altri perché è il giornale ideato, realizzato e venduto in edicola (e per abbonamento) col marchio di Emergency e di Peace Reporter. È quindi una new entry originale e forte: attirerà curiosità, consensi, critiche, simpatie e antipatie, se non peggio. Come sapete, perché è stato ripetuto più volte, a definire la linea editoriale basterebbe il cosiddetto manifesto di Firenze. Il mondo (ma anche l'Italia) che noi vogliamo. Dietro questa formula c'è davvero un mondo, che "E" andrà a raccontare. È il mondo (Italia in prima fila) degli umiliati e offesi, degli emarginati, dei migranti, dei respinti, dei precari, degli sfruttati, degli ignorati, dei senza diritti, dei conflitti. Ma è contemporaneamente il mondo della solidarietà, dell'accoglienza, del rispetto, di tante persone di buona volontà che qualcosa di buono fanno, che vogliono la pace. Molti giornali, anche quelli importanti, non seguonovolentieri queste strade, o questi sentieri, che pure rappresentano la vita quotidiana. Sono agganciati alla stretta cronaca. "E" non lo è. Può essere un vantaggio. "E" nasce diverso e penso debba coltivare questa sua diversità, che all'atto pratico non significa essere più buoni o più aggressivi e nemmeno essere un giornale pop oppure d'élite, che esce tutti i giorni o una volta al mese. Se dovessi usare solo due aggettivi per inquadrare come vedo, e vorrei, "E", direi utile e bello. Utile perché racconterà storie vere e significative su cui quasi nessun giornale si sofferma; perché ha obiettivi alti (indicare un mondo migliore, più giusto, e portare i suoi mattoni per costruirlo, anche parzialmente: idealisti sì ma non illusi); perché attraverso reportage e racconti da paesi lontani farà conoscere nuove realtà, nuove iniziative, nuove sfide. Qui saranno determinanti le conoscenze specifiche e i contattii Peace Reporter, oltre agli spunti e alle proposte che emergeranno dalle riunioni collettive di redazione. […] Come sapete, Emergency ha molti amici che ci daranno una mano, scrivendo e fotografando, a prezzi scontati se non del tutto gratis. Mi sembra giusto ricordare anche loro come parte attiva e rappresentativa del gruppo di "E". Un altro ricordo che porto dentro. Arena di Milano, ultimo saluto a Teresa Strada. Quando è il suo turno, Cecilia comincia così: "Mia madre mi ha insegnato a cucinare la zuppa di cipolle e a scrivere qual è senza apostrofo". Un bel giornale, per come lo vedo io, è un giornale in cui qual è si scrive senza apostrofo, in cui non si sbaglia la grafia delle parole straniere né le date, in cui non compaiono frasi fatte, luoghi comuni, e questo è solo il punto di partenza. Bello è un giornale che rispetta le risposte dell'intervistato, la sua sensibilità, le grandi e piccole verità. Bello è un giornale scritto bene, che tiene alti i livelli di scrittura dall'inizio alla fine, dalla storia su una sola pagina al viaggio su otto pagine, dalle inchieste alle interviste, dai titoli alle didascalie. "E" non ha un compito facile: informare e formare, far sorridere (quanto basta) e far riflettere (molto). Non pubblicherà pastoni politici né interviste a politici che non hanno nulla da dire. Proprio per questo, "E" sarà un giornale molto politico, ma anche per i temi che via via affronterà (il mondo del lavoro, della scuola, lo sviluppo sostenibile, la privatizzazione dell'acqua, la malasanità ma anche quella buona) e per la passione civile che lo animerà. […] Infine, al di là di bravi e scarsi, i direttori per me si dividono in due categorie: quelli con la porta aperta e quelli con la porta chiusa. L'avevo scritto quando morì un amico di Emergency e mio, Candido Cannavò. Lo riscrivo adesso perché, se otterrò il gradimento della redazione, mi toccherà proprio fare il direttore (ipotesi che fino a un anno fa nemmeno mi passava per la testa). Sarò un direttore con la porta aperta, peccato che l'open space mi rovini la buona intenzione. Non so se con "E" vinceremo o perderemo, ma credo che sia una partita che vale la pena di giocare e che, vista la squadra di "E", possiamo serenamente giocarcela. Gianni Mura