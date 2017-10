Ecco le aziende più green del 2012

Per il quarto anno consecutivo la rivista americana Newsweek e The Last Beast, ha stilato la classifica delle 15 aziende più green di tutto il pianeta. Per fare questo ha confrontato più di 500 compagnie sparse in tutto il mondo, collaborando con due importanti studi di ricerca, Trucost e Sustainalytics, e le ha divise in base al loro impatto ambientale, alle controversie giuridiche in corso, alla loro gestione e alla loro trasparenza. Ecco il risultato: Dal 15 posto all'11: In ordine troviamo Telefonica, società di telecomunicazioni spagnola, la finlandese Nokia, Bell Canada Enterprise che opera sempre nelle telecomunicazioni, Generali Group, società assicurativa italiana e la Tata Consultancy Services, che lavora nel campo dell'IT. 10. Mark & Spencer Group. Il distributore di alimentari e di abbigliamento inglese ha un piano quinquennale per la sostenibilità ambientale che lo ha reso carbon neutral, non conferisce alcun rifiuto in discarica e vende solamente pesce proveniente dalle migliori fonti sostenibili disponibili. 9. KPN. La società telefonica olandese utilizza esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili, così come in Belgio. Entro il 2020 sarà un'azienda a zero emissioni. 8. SAP. La multinazionale tedesca ha stimato che i propri clienti hanno risparmiato 8 milioni di kWh di elettricità grazie ai prodotti di gestioni dell'energia loro forniti, permettendo un risparmio di 550 milioni di dollari. 7. Munich Re. L'agenzia tedesca specializzata nella riassicurazione, studia i cambiamenti climatici fin dal 1974. Nel 2005 ha lanciato una vasta iniziativa per far sì che il settore assicurativo trovi delle soluzioni per mitigarlo. 6. BT Group. La società telefonica inglese ha iniziato a misurare la sua impronta di carbonio dal 1996 e da allora l'ha ridotta del 59%. I telefoni forniti alle utenze domestiche sono così efficienti da consumare la metà dei vecche modelli. 5. National Australia Bank. La banca nazionale australiana è carbon neutral dal 2010, limitando e modificando i consumi energetici. Ha triplicato gli investimenti nell'energia eolica e nel gas. 4. IBM. I prodotti "Smarter Planet" aiutano i clienti di Big Blue a misurare e ridurre il loro consumo di risorse e risparmiare denaro. Nel laboratorio di Zurigo, l'acqua che raffredda un supercomputer viene utilizzata per riscaldare edifici vicini. 3. Bradesco. La banca brasiliana ha avviato una Ong per proteggere pià di 10 milioni di ettari di foresta pluviale amazzonica. Ha inoltre dato più di 50 milioni di dollari per piantare oltre 30 milioni di alberi nella Foresta Atlantica. 2. Wipro. La società indiana di IT prevede di convertire cinque dei suoi campus in "aree della biodiversità" entro il 2015. Il suo centro dati in North Carolina ha appena ottenuto la certificazione LEED Gold. 1. Santander Brasil. La divisione brasiliana del Banco Santander chiede ai propri clienti di compilare dei questionari per valutare l'impronta ecologica e l'impatto ambientale. Prima di approvare i prestiti aiuta i clienti verso pratiche più sostenibili.