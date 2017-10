Idee nuove e sostenibili? L’UE le ha premiate

Sono stati annunciati pochi giorni fa i vincitori del primo EIT Entrepreneurship Award, premio istituito dall'EIT (Istituo Europeo di Innovazione e Tecnologia) per mettere in luce e promuovere le nuove idee imprenditoriali che più si sono distinte nella promozione dello sviluppo sostenibile. Tre le aree tematiche prese in considerazione: l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione, il futuro del mondo dell'informazione e della comunicazione (ICT) e l'energia sostenibile. Nove le aziende invitate a Bruxelles a partecipare come finaliste. "Sono estremamente colpito nel vedere queste nove imprese che partecipano oggi agli EIT Awards - ha dichiarato Alexander Von Gabain, Presidente dell'EIT -, e sono lieto di vedere questi giovani imprenditori emergere già dai nostri stabilimenti".

Le idee vincitrici