Eco Tagliando Toyota 2010

La periodica sosta presso il centro d'assistenza si trasforma, in chi ha un'auto Toyota, in un'occasione per rendere più verde il mondo. Il programma di manutenzione Eco Tagliando, grazie all'impiego di tecnologie e di ricambi più evoluti, permette di ridurre le emissioni, i consumi e i costi di percorrenza dell'autovettura con la garanzia di una maggiore durata dei componenti soggetti ad usura e benefici per l'ambiente. Inoltre, ogni cliente che sceglie la formula dell'Eco Tagliando contribuisce attraverso il progetto Impatto Zero® di LifeGate alla tutela di nuove aree verdi compensando la CO2 prodotta dalla propria autovettura per i primi 4.000 km percorsi. Chi compie percorrenze maggiori potrà anche acquistare un voucher aggiuntivo per rendere a Impatto Zero® l'auto fino a 15.000 km. Le foreste sono in Madagascar, in Italia (nel Parco del Ticino) e, novità 2010, a Panama e in Nuova Zelanda. A distanza di 18 mesi dal lancio del progetto Eco Tagliando, con oltre 50.000 adesioni e più di 2,5 milioni di mq di foreste create, il primo costruttore d'auto mondiale, in collaborazione con LifeGate, rinnova e arricchisce il progetto del "tagliando ecologico" che consente di aumentare l'efficienza della propria automobile e compensare le emissioni di CO2 prodotte.