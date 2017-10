Ecoresort in Brasile. Viaggi responsabili alla ricerca di sé stessi

Palme, spiagge sterminate, tanto mare e tanto sole. Sorge su una delle zone più caratteristiche e romantiche del Cearà, l'Hotel Villaggio TudoBom. A Uruaù, a pochi passi dall'omonima laguna blu e a circa 90 chilometri a sud di Fortaleza, il resort è costruito come un piccolo villaggio, composto da 5 case, 20 stanze, un ristorante con bar, piscina e un giardino tropicale. Risparmio dell'energia, attenzione ai materiali, manodopera locale. Ma anche menù a “km zero”, energie rinnovabili e interni realizzati con materiali di recupero. È questa la filosofia scelta per realizzare questa piccola oasi in mezzo alle dune del Cearà. Ed è la stessa filosofia seguita da Renzo Fausone, imprenditore italiano di Canelli, in provincia di Asti, che qui ha investito realizzando una struttura ecosostenibile, portando con sé capacità imprenditoriali, gioia di vivere e la passione per il lavoro che contraddistingue molti dei nostri italiani all'estero. “Abbiamo iniziato i lavori 10 anni fa, quando qui non c'era praticamente nulla”, spiega con una certa soddisfazione. “Non mancavano solo i materiali essenziali come il cemento o le piastrelle di ceramica – sottolinea – ma mancavano tutte le maestranze. Pochi muratori, pochi falegnami, senza parlare di carpentieri o elettricisti”. In effetti Uruaù è, ancora oggi, un piccolo villaggio di pescatori. Ecco che, accanto all'opera edilizia, si sono affiancati corsi di formazione per la popolazione locale, per creare quelle figure di cui poteva servirsi la struttura ricettiva. I dipendenti provengono tutti dalle vicinanze.