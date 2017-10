Epson inventa le stampanti con serbatoi ricaricabili, e in più tutela l’Amazzonia

La filiale italiana di Epson, uno dei principiali produttori di stampanti nel mondo, ha aderito per 5 anni al progetto Foreste in Piedi di LifeGate, con l’iniziativa One Like, One Forest, legandola alle sue stampanti EcoTank: ogni “like” sulla pagina Facebook dell’azienda contribuirà a salvaguardare un metro quadrato di foresta amazzonica, il polmone naturale della Terra.

11mila pagine, 11mila like, 11mila metri quadri tutelati

Cos'è Foreste in Piedi