Fiera Bolzano, il polo sostenibile d’Italia

È dal 2005 che Fiera Bolzano rivolge la sua attenzione ai temi legati alla sostenibilità, all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili. E all'ultima edizione di Klimahouse, quella del 2012, ha visto la presenza di ben 459 aziende espositrici e di olte 40 mila visitatori, segno che l'attenzione degli addetti al settore e la risposta dei consumatori rimane alta. Tra pochi giorni, esattamente dal 24 al 27 gennaio 2013, si terrà l'ottava nutrita edizione. "Nonostante l'andamento non del tutto favorevole, siamo contenti dei risulati ottenuti dall'edizione 2012", ha affermato Reinhold Marsoner, Direttore di Fiera Bolzano. "Siamo convinti che non esistano alternative per il futuro, non basterà infatti rendere più efficienti gli edifici, ma dovremo sostituire definitivamente il petrolio con fonti energetiche rinnovabili", ha concluso Marsoner. Negli anni gli eventi, come richiesto da un mercato sempre in espansione, si sono suddivisi e diversificati: oltre a Klimahouse, sono nati Klimahouse Umbria, Klimahouse Puglia, Klimaenergy, Klimamobility e l'ultimo, Klimainfisso, diventando così punto d'incontro per architetti, ingegneri, geometri, privati, imprenditori edili, aziende ed enti pubblici. Proprio l'ultima nata sarà dedicata all'intera filiera produttiva di finestre, porte e facciate e si terrà a Bolzano dal 7 al 9 marzo 2013. L'obiettivo è quello di fornire agli operatori del settore una piattaforma informativa unica, che neutralizzi la frammentazione attuale e funga da punto d'incontro per la presentazione delle innovazioni in un settore ricco di novità tecnologiche. La quinta edizione di Klimahouse Umbria, dal 18 al 20 ottobre 2013, si terrà nel quartiere di Umbriafiere a Bastia (Pg), nella Regione che ha presentato il progetto "Green heart quality", il primo marchio per certificare e rendere riconoscibili le produzioni ambientalmente compatibili. Klimahouse Puglia, in programma alla Cittadella Mediterranea della Scienza di Bari dal 4 al 6 aprile, porrà invece l'attenzione sullo scenario futuro delle costruzioni sostenibili nelle zone più a sud d'Italia e su quali siano le possibilità per incrementare il valore degli immobili attraverso il restauro, i risanamenti e le riqualificazioni energetiche. A conclusione del percorso si terrà, anche quest'anno in sinergia, Klimaenergy e Klimamobility, dal 19 al 21 settembre. L'expo delle energie rinnovabili per Comuni e imprese e il Salone della mobilità sostenibile. L'Alto Adige si pone ancora una volta come Regione all'avanguardia non solo per la promozione dell'ecologia, ma per l'impegno attivo sul fronte della tutela ambientale.