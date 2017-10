Focus on…CSR

Unilever ha lanciato la settimana scorsa il Piano di Sostenibilità ambientale, che si pone alcuni importanti obiettivi, quali dimezzare l'impatto ambientale dei prodotti, utilizzare esclusivamente ingredienti di origine agricola sostenibile e aiutare 1 miliardo di persone a uscire dalla povertà entro il 2020.



Il fatto che una multinazionale come Unilever abbia intrapreso un percorso così importante (ma anche impegnativo), ha dato spunto, su Chloregy, per una riflessione sull'attuale significato della Csr. Il nodo della questione riguarda sostanzialmente il fatto che senza "grandi leader" in materia di sostenibilità e responsabilità, gli sforzi della Responsabilità sociale d'impresa non hanno più alcuna credibilità reale.

Questo perché ci sono dati schiaccianti che dimostrano come gli sforzi passati non siano riusciti a fermare problemi come la perdita di biodiversità, le emissioni di carbonio, la disuguaglianza di reddito e la corruzione. Al contrario, sono continuate imperterrite la produzione non sostenibile e irresponsabile e il consumo ha fatto sì che il business rimanga parte del problema anziché parte della soluzione.



Secondo quanto affermato nell'articolo di Chloregy, le aziende di grandi dimensioni dovrebbero impegnarsi attivamente in questo senso per rompere l'attuale schema di inefficacia della Csr.

Le aziende devono essere dunque preparate ad affrontare il loro impatto, ad ammettere che sono ancora lontane dall'essere veramente sostenibili e responsabili, oltre ad ammettere che essi sono parte del problema, mostrando così la loro ambizione e volontà di abbracciare obiettivi importanti in grado di invertire le tendenze negative in campo sociale e ambientale.



Il dibattito su queste tematiche è più che mai aperto: continueremo a informarci e a volerne discutere, perché da questa impostazione deriva il futuro del mondo del business ma anche del nostro pianeta.