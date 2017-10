Ford prima nella classifica Best Green Brands 2014

Ford è oggi l'azienda più green secondo Interbrand, una delle società di consulenza più importanti al mondo, che ogni anno stila la classifica dei brand più influenti a livello globale. In particolare il marchio americano si distingue nella classifica 50 Best Green Brands 2014, arrivando primo, dopo il secondo posto dello scorso anno. Secondo quanto riferito da Ford in un comunicato: “Il riconoscimento è avvenuto in particolare per l'impegno nella sostenibilità. La casa automobilistica ha battuto il vincitore dello scorso anno, Toyota e altre società come Johnson & Johnson, Coca-Cola e Microsoft”. Le azioni intraprese da Ford per raggiungere il primato si riferiscono in particolare all'approccio riguardo la produzione ecologicamente responsabile e sostenibile, una maggiore trasparenza, e una maggiore divulgazione di informazioni, in particolare nel settore della produzione. “Siamo onorati di essere al primo posto nella Best Green Brands 2014”, ha detto Robert Brown, vice presidente della società. “In Ford stiamo lavorando per sviluppare prodotti di altissima qualità in modo ecologicamente responsabile e di replicare questo modello a livello globale. Questo premio ci dice che i nostri interlocutori sono d'accordo”. Interbrand per arrivare a questi risultati conduce ogni anno approfondite ricerche sui consumatori, in modo da acquisire quale sia la percezione pubblica delle pratiche sostenibili e green dei marchi presi in considerazione, e li confronta con i dati sulle prestazioni ambientali o di sostenibilità raccolti e analizzati da Deloitte Consulting LLP. “Negli ultimi anni Ford ha dimostrato di essere un leader nel mondo della sostenibilità", ha osservato Jez Frampton, global chief executive officer di Interbrand. “La sostenibilità è pienamente integrata nella strategia aziendale e come tale, l'azienda è in grado di individuare e affrontare il proprio impatto sull'ambiente e sulla società attraverso ogni aspetto della sua attività”.