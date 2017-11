Foreste per le persone

Paola Maugeri, volto femminile storico della musica in televisione e amata speaker radiofonica, appassionata di ambiente e impegnata per la diffusione di un'alimentazione consapevole e Marco Ligabue, chitarrista e fondatore de I Rio, da anni attivo sul fronte della sostenibilità del pianeta, sono i testimonial della campagna di raccolta fondi "Foreste per le persone" presentata da ICEI e LifeGate Planet. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul ruolo che le foreste hanno nella salvaguardia della salute delle persone, raccogliendo fondi da destinare a interventi di tutela e riforestazione. Nello specifico, i proventi ottenuti durante la campagna, che si concluderà a febbraio 2012, serviranno a finanziare due progetti "distanti ma vicini": quello di ICEI, dedicato alla riforestazione e tutela dell'Amazzonia brasiliana nell'area indigena Sateré Mawé, e quello di LifeGate Planet volto alla riforestazione lungo il Naviglio Grande nell'area milanese. Perché la salute del pianeta e delle persone dipende da quella delle foreste. Anche se lontane. Ciò che accade ai boschi del mondo causa diverse conseguenze sulla salute e sullo stile di vita delle persone. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) infatti stima che circa il 25% delle malattie globali possa essere evitato con una migliore gestione dell'ambiente e individua nella deforestazione la causa principale dell'impatto sulla salute umana. La perdita di foreste ha effetti che si ripercuotono in primo luogo sul benessere degli abitanti del Sud del mondo, ma alcuni segnali di connessione sono visibili anche in Europa. Gli scienziati affermano che entro una ventina di anni saranno irrevocabilmente evidenti. Ovunque. Fare qualcosa di concreto è semplice: è possibile contribuire alla raccolta fondi promossa da ICEI e LifeGate Planet tramite: